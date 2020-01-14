زوجة علي الغرير تكشف ظهوره الأخير.. وشيماء سبت ترفع مطالبه لملك البحرين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني زوجة الفنان البحريني الراحل علي الغرير عن آخر ظهور له قبل رحيله؛ إذ نشرت مقطع فيديو أعاد تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنه آخر ظهور له نشرته زوجته عبر موقع "إنستغرام".

وكان الفنان علي الغرير يعيش حياته بشكل طبيعي دون أن يشكو من مرض أو غيره خاصة وأنه توفي بسكتة قلبية مفاجئة، حيث ظهر في مقطع الفيديو المتداول وهو يقود مركبته وتصوره زوجته وهي تمازحه، قائلة: "علي عازمتك عالمطعم".

وردّ علي الغرير مجيبا: "عازمتني، كفو عليج"، وواصل مازحا: "على فكرة (..) شفتج خذيتي من أبوج فلوس"، حيث أشار إلى أن دعوتها له على الغداء من مال أبيها.

من جهة أخرى طالبت الفنانة البحرينية شيماء سبت، ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بالنظر بعين الاعتبار إلى عائلة مواطنها الفنان الراحل علي الغرير الذي غيّبه الموت عن عالمنا الأحد وذلك بتوفير منزل ملائم لهم.

وشاركت الفنانة البحرينية متابعيها عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو من مداخلة صوتية بين الفنان الراحل علي الغرير والنائب في البرلمان أحمد العامر طلب فيها توفير منزل له للانتقال إليه بدلا من الشقة التي كان يسكن فيها.

وقال علي الغرير خلال مخاطبته للنائب: "أخوي الغالي سامحني على الإزعاج عارف مشاغلك وايد والله يزيدك كلمني أخوي أبو عبدالله أستاذ جمال صقر عن تبي تسويلي شيء إني أخرج من الشقة هذه وأحصل بيت".

Advertisements

واستطرد الفنان الراحل في رسالته قائلا: "عارف إن طلبات الناس ما بتخلص وما أدري إذا ما في مجال إذا أنتقل إلى إسكان سلما باد وأتحول من شقتي وكلموني شباب من وزارة الإسكان إنه تم توزيعهم".

وعلقّت شيماء سبت على هذا المقطع قائلة: "أتمنى من جلالة الملك حفظه الله ورعاه أن ينظر بموضوع النجم الراحل علي الغرير الذي يعتبر رمز بحريني بارز في الفن والإعلام وهذا أبسط حق من حقوقه كمواطن بحريني شريف أخلص لبلده وفي عمله".

وأضافت "سبت" قائلة: "جلالة الملك إن علي رحمه الله ابن من أبنائك المخلصين يستحق أن تحصل عائلته بعد رحيله على منزل ملائم".

وكان قد رحل عن عالمنا الفنان البحريني علي الغرير عن عمر ناهز الـ52 عاما جراء إصابته بسكتة قلبية مفاجئة وشيعت جموع غفيرة صباح الاثنين، جثمانه إلى مثواه الأخير وتم دفنه في مقابر المنامة.

واشتهر علي الغرير الذي يُكنى بلقب "طفاشوه"، بأدواره الكوميدية ويعد من أبرز الفنانين الخليجيين بشكل عام، والبحرينيين على وجه الخصوص.