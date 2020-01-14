أزمة وائل كفوري وزوجته تتجدد وأنجيلا بشارة تكشف أسباب الطلاق

خلافات واسعة، نشبت بين النجم اللبناني وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة، انتهت بالانفصال؛ لكن ظلت تفاصيل هذه الخلافات حبيسة الأدراج، حتى تم الكشف عنها في بعض التصريحات الإعلامية التي وردت على لسان أنجيلا مؤخرا، لا سيما بعد أن كشفت عن حجم العنف الذي تعرضت له.



أنجيلا بشارة، كشفت عن حقائق صادمة متعلقة بشخصية الفنان وائل كفوري، موضحة أن كفوري ساومها على نفقة ابنتيه، متهمة وائل كفوري بعدم حفظ العِشرة بينهما، مؤكدة أن ما يتعلق بالعنف الذي تعرضت له ليس بجديد، موضحة أنه حدث مرة أن تطور الأمر بينهما، مما استدعى نقلها إلى المستشفى.



طليقة كفوري تتقاضى نفقة قيمتها ثلاثة آلاف دولار في الشهر، بناء على عقد ينص على تحمل جميع التكاليف الثانوية، مضيفة أنه حينما يغضب وائل كفوري منها يُلزمها بتحصيل هذه النفقة عن طريق المالية ويتأخر بالدفع حتى السابع أو الثامن من الشهر، مما يعني الانتظار ساعات وتحمل الزحام بالرغم من قرب المسافة بينها وبين منزله.



الفنان وائل كفوري رد على الاتهامات التي وجهتها له طليقته، مؤكدا أنه لا يهتم بكل ما يكتب وينشر عنه في الجرائد والمجلات، مشددا على أن أبنائه لهم مكانة خاصة لديه، ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم.



كما كشفت أنجيلا عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار الانفصال عن وائل كفوري، موضحة أنه قام بإخفاء زوجته عن العالم لمدة 9 سنوات، بينما كان يبرر ذلك بأنه فنان غامض وحريص على أن يعيش حياة هادئة مع عائلته، مستطردة أن الإعلام لم يسأل نفسه بأي حق يمنع وائل كفوري زوجته من إكمال دراستها أو زيارة عائلتها أو استقبال ضيوفها أو أصدقائها.

قد يهمك ايضاً:

وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف

خلافات وائل كفوري وطليقته في طريقها للحل