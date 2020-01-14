سلاف فواخرجي تدافع عن نانسي عجرم

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""الخليج 365"" من بيروت: أوضحت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ موقفها من قضية مقتل مواطنها محمد حسن الموسى في فيلا الفنانة ​نانسي عجرم​ على يدّ زوجها الدكتور فادي الهاشم عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" كاتبة: "القانون هو الفيصل، وفي ظالم وفي مظلوم، وفي عدالة عالارض ولو بنسب قليلة، وفي عدالة بالسما اكبر من كل النسب...كل الناس بتطلب رأي أو موقف من الفنان، والفنان جزء من المجتمع لازم يقول ويحكي اكيد، بس لما بتكون الامور لسا ما اكتملت صورتها .. ولما بتكون بإيدين القضاء نحنا مافينا نبت او نعطي احكام وقرارات ولابيجوز نتدخل لانو الحقيقة بعدها ماوضحت والقضية شائكة جداً .."

وأضافت: "..ولكل الناس اللي عم تطالبني بابداء الرأي بالقضية وكأنو قراري هو الحكم، او لمجرد اثبات موقف.. انا بوقف جنب الانسان المظلوم بغض النظر عن جنسيته، ماحدا بيقبل بالظلم لا الو ولا لغيره، وصحيح السوري انظلم من اخوته كتير، بس التعميم غلط".

وشددت على أن: "الجنسية متل الاسم مالو علاقة فيها البني ادم بتخلق معه، والعنصريين وين ماكانوا هم ناس مريضين .. وبوقف اكيد مع ابن بلدي بالحق ولو كان بآخر ماعمر الله، وكل نقطة دم منه هي من دمي .. ولو نانسي ود.فادي مذنبين اكيد رح ياخدوا جزاءهم."

واستدركت مدافعة عن "عائلة نانسي": "الموضوع اكبر مننا ومن تقييمنا .. وماحدا قدر يعرفه، لحد هلأ عالقليلة، والاكيد كمان انو هنن مو مجرمين. أكيد هنن عيلة منيحة ماسمعنا عنهم كلام سيء بيوم من الايام، وعندهم عيلة وبنات، والڤيديوهات اللي عم تنزل والاغاني والشماتة مابتليق بانسان تعرّض لمصيبة بكل معنى الكلمة ولا بفنان بيوم من الايام قدم سعادة للناس .. مانو إله طبعا، وبيغلط وممكن يكون يتحول لمجرم بلحظة ما .. بس مو باللحظة اللي وقع فيها نكون نحنا مجرمين"

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وتابعت: "الله يرحم ابن بلدي ويصبر اهله وعيلته وولادو ، وولادو متل ولادي وولادنا كلنا ...وان شاءالله بيرجع حقه كإنسان وبيفك الظلم عنه، واللي صار معه حفر بقلوبنا ألم ووجع مابيخلصوا...والرب وحده اللي بيقتص من الظالم عاجلا او اجلا... اتركوا مناصب المحامين والقضاة وبعدوا عن كونكم اوصياء عالمجتمع. وكل واحد فينا عندو مية مشكلة ومية عيب، وكلنا معرضين بلحظة ما نكون مظلومين او ظالمين...واكيد في شي ماحدا بيعرفه صار.... واللي صار اكبر من فن وشهرة. في بيوت وفي اسرار وفي بشر ..."

وختمت مؤكدة على ثقتها بالقضاء: "عنا ثقة بالقضاء اللبناني وعنا ثقة بالمحامين السوريين المهمين اللي استلموا القضية وبكل المحامين العرب اللي اتطوعوا لكشف الحقيقة وتضامنوا مع #محمد_الموسى والهم كل الاحترام والتقدير. وعنا ثقة قبل كل شي بالله العادل والرحمن والرحيم... وخلوا البشر بحالهم ولايكونوا سلعة نسوقلها..."





