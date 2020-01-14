​سيلين فان أويستل​ تفوز بتاج بلجيكا بعد موقفٍ مُحرِج

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُوِّجَت الشابة البلجيكية "سيلين فان أويستل" ملكة جمال بلجيكا للعام 2020 بعدما واجهت موقفاً حرجاً خلال مشاركتها في المسابقة. حيث أنها تعثرت على المنصة فسقطت منها حمالة صدرها. لكنها تخطت حرج هذا الموقف بكل هدوء، ونهضت لتتابع سيرها تاركة حمالة الصدر على الأرض.
الجدير ذكره أن "أويستل" الحاصلة على دبلوم في القانون، حصدت سابقاً لقب ملكة جمال مدينة "انتويرب" لعام 2019، بالإضافة للقب "ملكة جمال مواقع التواصل".
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