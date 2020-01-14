سيلينا غوميز تُطلِق كليبها الجديد Rare







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: سجلت النجمة سيلينا غوميز موقفاً نبيلاً بدفاعها غير المباشر عن العارضة هايلي بالدوين زوجة حبيبها السابق جاستن بيبر، التي تواجدت وزميلتها الفنانة الأميركية ماديسون بير بأحد مطاعم ويست هوليوود في الوقت نفسه خلال احتفالها بألبومها الجديد.

حيث رفضت اتهامها بالكيدية بحضورها في مكان الاحتفال بهدف نقل أخبار سيئة وإفساد فرحتها. لكتها تجاهلت ذكر اسمها وركزت في دفاعها على "ماديسون" بدون ذكر "السيدة بيبر"، وقالت أن حضورها كان مجرد صدفة واصفة سلوك المعلقين بأنه "مثير للاشمئزاز". وأضافت: "ماديسون صديقة منذ زمن طويل، وأعرفها منذ الطفولة". هذا ويلاقي فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Rare" تفاعلاً كبيراً برز بنسبة المشاهدة العالية عبر قناتها الرسمية على YouTube، وتناقله عبر وسائل التواصل.



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