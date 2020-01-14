فلوس سعيد الماروق بحضور نجوى كرم ووليد توفيق









اسماء السيد - أطلق المخرج اللبناني سعيد الماروق فيلمه الجديد "الفلوس" من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي في العاصمة الللبنانية بيروت بحضور النجميْن وليد توفيق ونجوى كرم اللذيْن حضرا لدعم صديقهما الذي أشرف على عدد من ابرز كليباتهما. كلّ التفاصيل في هذا التقرير المصوّر.



سعيد حريري من بيروت: مجابهة للظروف السياسية والإقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان أصرّ المخرج اللبنانيّ سعيد الماروق على إستمرار رسالة الحياة فدعا نخبة من أهل الفنّ والإعلام والمجتمع لمشاركته فرحته بإطلاق فيلم “الفلوس” الذي أخرجه من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي. حضر عرض الإفتتاح الفنّانة نجوى كرم والفنّان وليد توفيق اللذان حرصا على مشاركة المخرج الذي رافقهما في العديد من كليباتهما فرحته بفيلمه الجديد مع التأكيد على اهميّة إستمرار الحياة في العاصمة اللبنانيّة.

وتأكيداً على ذلك تمّت الدعوة إلى حملة تبرّعات قادهاا المخرج سعيد الماروق لتقديم المساعدة لحملة “دفى” الخيريّة التي تقودها النائب اللبنانيّ بولا يعقوبيان والتي تهدف إلى تقدم الدعم والمساعدة للمحتاجين.