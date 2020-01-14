شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى من المكسيك إلى كندا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر المطرب اللبناني وائل كفوري يوم الجمعة الموافق 30 يناير إلى المكسيك لإحياء 4 حفلات غنائية، الأولى يوم31 يناير الجارى ثم 1 و2 و3 فبراير المقبل، كذلك يسافر كفوري 7 فبراير المقبل إلى كندا لإحياء حفل غنائي هناك، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة منها "ياهوي روح وقلو “،”عمري كلو"،"بالغرام"،"ليل ورعد"،"بحبك أنا كتير"،"انا قلبي مشتاق"،"أخذت القرار"،"سألوني"،"تبكى الطيور"،"شباك الحب"،"حكم القلب"،"لو حبنا غلطة"..وغيرها.

وكان أحيا وائل شهر الماضي حفل غنائي لأول مرة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وأحيا أيضا حفل رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى سجل المطرب اللبناني وائل كفوري أغنية "سينجل" جديدة لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد.

Advertisements

وكان كفورى قد طرح في فترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو، حيث تعتمد الأغنية على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفوري فى الفترة الأخيرة، خاصة إن وائل من المطربين المميزين فى اختيار المواضيع التي يقدمها فى أغانيه، فضلا عن الموسيقى المختلفة التي يعتمد عليها، وأبرزها أغنية "ولاد الحرام" الأخيرة .

تدور قصة الأغنية عن حنينه إلى حبيبته القديمة، والتعبير عن حبّ ما زال موجودا في النفس والروح، متسائلا ما إذا كان الطرف الآخر يبادله الاحساس والمشاعر، لاسيما حين يتلاقى بفتاة يظنها شريكته السابقة بفعل اشتياقه الكبيرلها والتفكيردومًا بها، فيقول لها "استشبهت فيكي.