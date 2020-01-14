شكرا لقرائتكم خبر عن ديما الحايك تشارك باسم ياخور في بطولة مسلسل " ببساطة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة السورية "ديما الحايك" من تصوير مشاهدها في العمل الكوميدي السوري "ببساطة"، للمخرج "تامر اسحق"، إلى جانب النجم السوري "باسم ياخور" ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا السورية.

وأبدت "الحايك" سعادتها لمشاركتها في العمل، مشيرة إلى أن الكوميديا التي يطرحها في مجرياته، مميزة جدا وقريبة إلى حد كبير من قلوب المتابعين وأنا سعيدة بالعمل مع النجم باسم ياخور.

من جهة أخرى، انتهت "الحايك" من تصوير العمل البدوي "صقار" للكاتب "دعد الكسان" والمخرج "شعلان دباس"، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما، على رأسهم الفنان القدير "رشيد عساف".

وتحدثت حول شخصيتها في العمل قائلة: "ألعب في العمل دور غزالة، وهي امرأة قوية إيجابية تحب الخير، وتقف إلى جانب الجميع في وجه الظلم الذي تتعرض له قبيلتها.. الشخصية جميلة ومحورية، وأنا سعيدة جدا لأنها أول مشاركة لي في الدراما البدوية".

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وفي سياق آخر، أكدت "الحايك" أنها تستعد حاليا للمشاركة في عمل عربي بامارة أبو ظبي سيشكل نقلة نوعية في الدراما العربية، لم يعتد عليه المتابع العربي من قبل وفق تعبيرها، منوهة إلى أنه سيعرض قريباً.

واختتمت "الحايك" تصريحاتها بالحديث عن تجربتها في مسلسل "حرملك"، الذي يجمع نجوم الدراما في سوريا ومصر، مبدية تفاؤلها بالجزء الثاني، وأضافت: "العمل لاقى نجاحا مبهرا، وأتوقع أن يتضاعف النجاح في الجزء الثاني، الذي شهد إضافة كبيرة في مجال الأفكار والتفاصيل والخطوط التي ستجذب المتابع بدون شك".