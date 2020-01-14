شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس أغنية " زى زمان " من ألبوم هيثم نبيل الجديد بتوقيع عادل حقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب هيثم نبيل من تسجيل أغنية جديدة سيتم طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه 2020، والأغنية بعنوان " زي زمان"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحانه، توزيع موسيقى عادل حقي، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحه وقت طرح الألبوم في الأيام المقبلة.



هيثم نبيل وعادل حقى

كما أيضا انتهى هيثم مؤخراً من تسجيل أغنية بعنوان " كان لينا ناس"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى حسين النجار، وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.

من ناحية أخرى يواصل نبيل تحضيراته لعمل ألحان مسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان، والمقرر أن يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، ويتولى التوزيع الموسيقى لهذه الأغاني عادل حقي.



هيثم نبيل

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

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"البرنس" اسم نهائي للمسلسل، الذي يشهد التعاون الثاني بين المخرج محمد سامي والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائي تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذي يراهن عليه الثنائي بقوة.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، ضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان.