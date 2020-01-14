شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تحيي حفلا غنائيا بمعهد الموسيقى العربية.. في هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي المطربة نادية مصطفى، بصحبة فرقتها الموسيقية، يوم الجمعة المقبل، حفل غنائي بمعهد الموسيقي العربية، وذلك في تمام الثامنة مساء، وتقدم نادية مصطفى خلال الحفل باقة من أشهر أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني من بينها "مسافات"، "جاي في ايه"، "الصلح خير"، "سنة واحدة" و"سلامات" كما تقدم عددًا من أغاني الطرب من بينها أغنيات "القلب يعشق" لأم كلثوم، "سلم علي" لـ"ليلى مراد" و"لولا الملامة" لـ"وردة".

كما طرحت نادية مؤخراً أغنية جديدة بعنوان يا نسمة النيل"، احتفالا بالعيد الوطنى الـ 49 لسلطنة عمان، والأغنية من كلمات الشاعرة العمانية الدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارس، وألحان أحمد سامي، وتوزيع الموسيقي أسامة عوف، ومكساج وماستر جورج يعقوب.

كما احتفلت نادية مصطفي الأيام الماضية بحفل زفاف المطربة غادة رجب وهو الخبر الذي أعلنته عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، حيث نشرت صورة للفنانة غادة رجب وعلقت عليها: "البوست ده عايزاه يهز الفيسبوك بالتعليقات والمباركات لأنه خبرأسعدنى بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا، وعايزه أحلى زغرودة لأحلى عروسة فى الدنيا".

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وتابعت: "النهاردة فرح حبيبتى وحبيبتكم الجميلة المطربة والفنانة غادة رجب، مليون مبروك يا حبيبة قلبى، ومليون مبروك للدكتور رضا رجب، وربنا يسعد العروسين ويسعدك بيها وبالرفاء والبنين يا رب، وعقبال كل البنات".

وشاركت نادية مصطفى في حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الماضي، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدمت نادية لجمهورها عددا من الأغاني، من ضمنها: "مكتوب عليا"،" وحشتنا"،"مش هتحايل عليك".