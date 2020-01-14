شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الغد ينتج" فطائر التفاح" أفضل نص مسرحي بالهيئة العربية للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنتج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح النص المسرحي الجديد" فطائر التفاح" من تأليف الكاتب السوداني أمجد أبو العلاء ومن إخراج محمد متولي، وهو النص الفائز بأفضل نص مسرحي ضمن مسابقة الهيئة العربية للمسرح لعام ٢٠١٣، ومن المنتظر افتتاح العرض أواخر يناير الجاري على مسرح الغد بالعجوزة حيث يجري مخرج العرض مع أبطاله بروفات مكثفة ونهائية .

ويقول المخرج محمد متولي عن العرض أن العرض ديودراما ينتمي الى المسرح الذهني ويناقش قضية آدم وحواء ، وهل حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة، من خلال آدم " الكاتب " الذي يحكي عن الليلة الأخيرة قبل وفاته في محاولة لاستكشافه طوال العرض عن معنى حياته ليصل في النهاية إلى أن حواء هي جنته.

" فطائر التفاح" بطولة تيسير عبدالعزيز، أحمد الرافعي، ديكور فادي فوكيه، موسيقى أحمد الناصر، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.

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ويعرض ضمن برنامج عروض البيت الفني للمسرح اليوم مسرحية " البخيل " بمسرح اوبرا ملك برمسيس في الساعة السابعة والنصف مساء ويستمر حتي يوم الأحد ١٩ يناير.

مسرحية البخيل مأخوذة من نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.