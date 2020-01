شكرا لقرائتكم خبر عن سبايك لي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 73 عن رئيس لجنة تحكيم المهرجان و الذي تقام فعالياته في مدينة كان الفرنسية من 12 مايو و حتي 23 مايو المقبل ، ووقع اختيار القائمون علي فعاليات المهرجان علي المخرج والكاتب و المنتج الأمريكي سبايك لي البالغ من العمر ( 62 عاما ) ليكون رئيس لجنة التحكيم للطبعة المقبلة من مهرجان كان لعام 2020 .

و الذي يرصد تفاصيله عدد هائل من المواقع و الصحف الفنية ، كون مهرجان كان السينمائي هو أهم مهرجان سينمائي بالعالم ، و من المقرر ان يتم الكشف عن باقي لجنة تحكيم المهرجان في شهر أبريل المقبل وسط ترقب قطاع كبير من المعنيين بالسينما في العالم.



استطاع المخرج الشهير سبايك لي أن يقوم بإخراج عدد كبير من الأعمال المميزة التي حققت ردود افعال ايجابية ، وقد تنوعت بين افلام روائية طويلة و قصيرة و افلام وثائقية ، كذلك بعض الاعمال التليفزيونية ، وقد وصل عددهم الي 89 عمل ، و من أبرز هذه الأعمال " Bamboozled " و " Summer of Sam " و " She Hate Me " و " Miracle at St. Anna " و " Red Hook Summer " و " Oldboy " و " Chi-Raq " ، و غيرها من الأعمال .