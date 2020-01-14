شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين يمدح أهل البحرين : طيبة قلب و طاقة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث اليوم الفنان الكويتى داوود حسين، عن أهل البحرين، وكرمهم وطيبة قلبهم، وذلك من خلال "انستجرام"، حيث نشر مجموعة من الصور مع شخصيات بحرينية، مشيدا بهم، وبكرمهم وبأخلاقهم، وبوقفهم بجواره فى الكثير من المواقف.

وعلق حسين على الصور قائلا "من لا يشكر الناس لا يشكر الله .. كم هو جميل أن تملك صديقاً بمرتبة الأخ بإمتياز .. خلال رحلتى القصيرة للعزاء فى وفاة اخى على الغرير رحمه الله .. لن انسى وقفة اخى اللاعب الدولي لمنتخب البحرين حسين بابا .. الذى كان معي من لحظة وصولي حتى وداعى .. و كذلك اللحظات الجميلة التى رافقنا فيها أخى الفنان التشكيلى البحريني المتميز حسن الحاضر .. هكذا هم أهل البحرين .. طيبة قلب و طاقة ايجابية لابعد الحدود .. شكراً من القلب و عظم الله اجوركم .. و احسن الله عزاكم"



التشكيلى البحريني حسن الحاضر



حسين بابا وداوود حسين

وكان الفنان داود حسين، أعلن وفاة الفنان البحرينى على الغرير، وكتب داود حسين عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" أخى و صديقي العزيز نجم البحرين علي الغرير في ذمة الله .. الله يتغمد روحك الجنة يا بوخالد مع الصديقين والابرار .. انا لله وانا اليه راجعون .. الفاتحة على روحه الطاهرة يرحمكم الله".

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داوود حسين

والفنان على الغرير من مواليد 30 سبتمبر 1972م، ودخل عالم التمثيل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره من خلال مسلسل رحلة العجائب في العام 1990وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسل بحريني وخليجي خلال مسيرةٍ امتدّت حوالي 30 عامًا، وكان آخر أعماله مسلسل جديمك نديمك.

كما شارك الغرير في المسرح من خلال التمثيل في العديد من المسرحيات المحليّة والخليجية، وشارك في التمثيل السينمائي عبر عدد من الأفلام التي عُرضت في دور السينما بالبحرين والخليج وكان أبرزها «سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا في العام 2016، و "طفاش والأربعين حرامي" في 2017، وآخرها " طربال رايح جاي"في العام 2018.