شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يدشن حسابا جديدا على"تيك توك"..ويدعو جمهوره للتفاعل: يلا نرقص ونغني سوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن النجم حكيم، حسابا جديدا، عبر تطبيق "تيك توك" الشهير، وذلك لنشر آخرفيديوهاته، ومشاركة جمهوره، ومتابعيه اللقطات الطريفة، وكذلك الفيديوهات التى يرسلها له جمهوره.

ونشرحكيم صورة عبر حسابه على انستجرام، بحسابه على تيك توك، وعلق عليها قائلا "تابعونى على تيك توك علشان نرقص ونغني سوا".



حكيم

وبدأ حكيم فى نشر مجموعة من الفيديوهات عبر الحساب، لأغانيه وبعض من كواليس حفلاته، وغيرها من الفيديوهات التى قام بتصويرها ونشرها، حيث سيقوم حكيم خلال الفترة المقبلة، بنشر مزيد من الفيديوهات التى تلاءم طبيعة التطبيق.

وكان حكيم قد طرح أغنية جديدة يوم 7 يناير الجارى، وتحمل اسم "آه بحبه"، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة على يوتيوب.

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وكان حكيم قد طرح مؤخرا خمس أغنيات من ألبومه وهم بالترتيب: الأولى بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

والثالثة "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، والرابعة "الراجل الصح" من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، والخامسة "رقصوني" من كلمات أيمن طويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

واحتفل النجم حكيم،مؤخرا مع الفنان على ربيع، بأغنيته الجديدة "ليلة بمبى" من فيلم الفلوس حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو مقتضب نشره المطرب الشعبى عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، وهما يرددان كلمات أغنية ألبوم حكيم الجديد، ليلة بمبى.

المعروف أن حكيم ظهر في 3 حفلات ليلة رأس السنة ليتصدر بورصة النجوم فى هذه الليلة بالتخصص كما حدث فى السنوات الأخيرة، ويصبح "هاتريك"، شاركته بالغناء في الحفل الأول الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وفي الثاني كانت بمشاركة المطربة أمينة والمطرب الشاب موسى، بينما الثالث بمشاركة الراقصة صوفينار.