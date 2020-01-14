شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكري وفاته.. سيفيروس سناب أشهر شخصياته " ألان ريكمان " في Harry Potter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحل اليوم ذكرى وفاة "البروفيسور سيفيروس سناب" كما عرفه الجميع من سلسلة ألأفلام الأكثر شهرة في العالم، Harry Potter، ألان ريكمان، الذى توفى في 14 يناير من عام 2016، بعد صراع طويل مع المرض، حصل ريكمان العديد من الجوائز العالمية، من بينها جائزة إيمى وجائزة جولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلى الشاشة، وتزوج ريكمان في عام 2015، من حب عمره "ريما هورتون" الذى التقى بها عندما كان عمره 19 عاما، وذلك قبل عام من وفاته.

اشتهر ريكمان بـ دوره في سلسلة أفلام Harry Potter، وذلك بداية من عام 2001، إلى أخر أجزاء الذى طرح في عام 2011، وتعلق في ذهن الكثيرين مشهد ريكمان، الذى أكد فيه على حبه لـ والده هارى بوتر، بالرغم من موتها من فترة طوية، وحاز المشهد على إعجاب الكثيرين بسبب إتقانه له، بالإضافة إلى ظهوره بإسلوب "حساس"، وذلك على عكس دوره منذ أول أفلام السلسلة، حيث كان شخصية حازمة، ويخاف منها كل طلاب المدرسة، بل ويكرهها البعض.

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ولد آلان سيدني باتريك ريكمان الممثل السينمائي، والمسرحي البريطاني، في 21 فبراير من عام 1946‏، بـ لندن، والتحق بـ الكلية الملكية للفنون، ومن ثم عمل كـ مصمم جرافيك في صحيفة، وافتتح هو ومجموعة من أصدقائه استديو خاص بهم " Graphiti"، ولكنه سرعان ما تركهم بعد حوالى الـ 3 سنوات، والتحق بـ الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية من عام 1972 إلى 1974، كما أنه وعضو في شركة رويال شكسبير، والتي ساعدته في أن يشارك في جميع عروضها المسرحية.

أدى ريكمان شخصية فيكونت دي فالمونت، بـ مسرحية Les Liaisons Dangereuses، والذى لفت الأنظار إليه، وبالتالي ترشح بسببه لـ جائزة توني لأفضل ممثل مسرحي.

ولكن وبالرغم من اشتهاره بهذا الدور، ألا أن ريكمان شارك في العديد من الأعمال الفنية التي وصل عددها إلى 71، كما انه بدأ تاريخه الفني في عام 1978، بدوره "تيبولت" في فيلم الرومانسية Romeo & Juliet.