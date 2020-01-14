إليسا توجه رسالة للحكومة: "بتسمحولنا نثور؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، رسالة للحكومة اللبنانية، أعربت فيها عن استيائها من عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين اللبنانين.

وكتبت: "عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتوا عم تعطلوا الشغل، طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملوا، ما عملتو شي".

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وتابعت: "صار إلنا شهر ناطرين تشكلوا حكومة، والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا!، بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن".

وكانت احتجاجات واسعة قد جابت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، في أكتوبر الماضي، بسبب فشل الحكومة اللبنانية في وجود حلول للأزمة الاقتصادية، ما أدى لاستقالة الحكومة.