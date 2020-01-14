بطرس دانيال يكشف لمصراوي كواليس أحدث صورة لـ"جورج سيدهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن الصورة المنتشرة للنجم جورج سيدهم، مع الفنان هاني رمزي وشقيقيه، التقطت منذ أيام، أثناء زيارتهم له في منزله احتفالا بعيد الميلاد.

وأكد "دانيال"، في تصريح خاص لمصراوي، أن الزيارة جاءت لحرص الأشقاء "رمزي" على التواجد بجواره في هذه المناسبة.

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وعن حالته الصحية، قال: "حالته الصحية مستقرة، وذهنه حاضر وذاكرته قوية، وما زال يمتلك روح الدعابة وحس الفكاهة التي يمتاز بها، ولكنه ما زال يعاني من آثار الجلطة الذي أصيب بها منذ سنوات".

وأضاف: "زوجته الدكتورة ليندا حريصة إن التواصل معاه يكون من خلال التليفون أكتر، لأن معظم الوقت هو مشغول بعمل جلسات العلاج الطبيعي، وهي طول الوقت جنبه ومش بتسيبه وتخاف إن الزيارات المنزلية الكتير تكون فيها تقل عليه".

الفنان جورج سيدهم من مواليد 28 مايو 1938، كون مع الضيف أحمد وسمير غانم فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وقدم عددا من الأعمال الناجحة أبرزها "المتزوجون"، "الشقة من حق الزوجة"، "عالم عيال عيال"، وغيرها.