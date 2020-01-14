وسام بريدي يعلن قدوم مولودته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أعلن الإعلامي اللبناني وسام بريدي، قدوم مولودته الثانية، والذي أطلق عليها اسم "آيا صوفيا". ونشر "بريدي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لزوجته، وعلق: "أهلا بآيا صوفيا بريدي لعالمنا، يوم 14 يناير 2020". يذكر أن وسام بريدي أثار الجدل بزواجه من عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، نظرا لاختلاف ديانتهما، فهو مسيحي وزوجته "ريم" مسلمة، وأنجبا منذ عامين طفلتهما "بيلا".

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