مي كساب: "الدايت في الشتا حرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: شاركت الفنانة مي كساب جمهورها بـ "تويتة" سخرت فيها من برودة الجو في فصل الشتاء، وذلك عبر حسابها الرسمي بتويتر. وكتبت: "فعلا الدايت في الشتا حرام، أنا لو عصروني هانزل سحلب يارب هون الشهرين دول عليا". Advertisements وطرحت مي مؤخرًا فيديو كليب حمل بعنوان "ببساطة"، غنت فيه بمشاركة الفنان المغربي فريد غنام. أغنية "ببساطة" من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان أنور حسام الدين، وتوزيع أوكا.

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