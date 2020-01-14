مهرجان أسوان لسينما المرأة ينعى نجل مايا مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى مهرجان أسوان لسينما المرأة، في بيان له، أمين تامر نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.
وجاء في البيان: "ينعي مهرجان أسوان لأفلام المرأة، المرحوم أمين تامر، ابن الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن ينزل على والديه الصبر والسلوان، وعلى أهله جميعا، لا راد لقضاء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وكانت الدكتورة مايا مرسي، قد افتتحت الدورة الماضية على هامش مهرجان أسوان لسينما المرأة، منتدى نوت تحت رعاية المجلس القومي للمرأة.
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