سبب عدم تعاونها مع شقيقها وسر عدم دفنها والدها.. حكايات إيناس مكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة إيناس مكي بعيد ميلادها السابع والأربعين، إذ إنها ولدت في مثل هذا اليوم 14 يناير من عام 1973 في مدينة ورقلة الجزائرية شمال شرق البلاد.

شاهد بالصور.. كيف احتفلت إيناس مكي بعيد ميلادها مع أصدقائها؟

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي معلومات عن الفنانة:

- ولدت لأم مصرية وأب جزائري، ونشأت في مصر مع أسرتها المصرية عقب انفصال والديها.

- حصلت على ليسانس آداب جامعة القاهرة، وبدأت العمل الفني كفتاة إعلانات.

- برزت كممثلة في التسعينيات من خلال أدوار الإغراء.

- لمعت في دور الأمريكية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي يعتبر أشهر أدوارها، حيث اشتهرت بجملة "مستر هاج عبدالغفور"، التي كانت تقولها للراحل نور الشريف في المسلسل.

- عملت في مسلسلات "الحلم والألم"، و"عالم يا هووه"، كما عملت أيضًا بالمسرح في مسرحية "جنون البشر"، وفي السينما في أفلام "سمكة وأربع قروش"، و"ركلام" و"محترم إلا ربع".

- الشقيقة الكبرى للفنان أحمد مكي، ولديها شقيق أصغر يدعى "عبدالعزيز".

Advertisements

تعاونت مع شقيقها في أول فيلم أخرجه "الحاسة السابعة"، لكن التعاون لم يتكرر.

كتمت حزنها عقب وفاة والدها في شهر أكتوبر الماضي، وقررت عدم المشاركة في دفنه بالإمارات العربية المتحدة، بسبب الخوف على العاملين بمسرحيتها "سحر الأحلام"؛ لأنهم من أصحاب الأجور اليومية، وقالت إن والدها علمها المسؤولية والحفاظ على حقوق الناس وخصوصًا البسطاء؛ لذا كان لزامًا عليها عدم السفر لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، واكتفت بالمشاركة الوجدانية مع أخواتها الثلاث، حتى لا تتوقف المسرحية ويتم تعطيل مصالح هؤلاء العاملين.

اقرأ أيضًا: إيناس مكي ليست الأولى.. فنانون لم يوقفهم موت ذويهم عن عملهم

- قالت في برنامج "ميجا ستار"، إن أقرب شخصياتها لقلبها شخصية "هايدي" في فيلم "الحاسة السابعة"، موضحة أن مكي كمخرج كان يستطيع السيطرة عليها، واصفة إياه بمتعدد المواهب، والقادر على النجاح في كل شيء.

- صرحت أن حواراتها مع شقيقها في غالبها عن الحيوانات والكلاب، ولا توجد أي خلافات بينهما.

قالت إن سبب عدم عملها في أفلام شقيقها هو عدم وجود شخصية مناسبة لها في أعماله، موضحة أنه حين احتاج إليها في فيلم "الحاسة السابعة" طلب منها ذلك. ​

شاهد بالفيديو| بعد وفاة والده.. كيف تأثر أحمد مكي بتجربة انفصال والديه؟

- صرحت أن حواراتها مع شقيقها في غالبها عن الحيوانات والكلاب، ولا توجد أي خلافات بينهما.

- قالت إن سبب عدم عملها في أفلام شقيقها هو عدم وجود شخصية مناسبة لها في أعماله، موضحة أنه حين احتاج إليها في فيلم "الحاسة السابعة" طلب منها ذلك. ​