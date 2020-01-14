بالصور| تارا عماد توجه رسالة لجمهورها من داخل ملجأ للكلاب الضالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها بمجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال زيارتها لأحد الملاجئ المتخصصة في تربية الكلاب الضالة.
وظهرت تارا وهي تداعب وتحتضن الكلاب، وعلقت على صورها: " زرت من كام يوم ملجأ للكلاب وهناك في أنواع كلاب كتيرة أوي. كلاب اترمت في الشارع عشان مش بتخلف أو عشان عيانة او او او. و كمان كلاب شارع واجهوا كم من الشر و العدوانية من البنى ادمين. مع ذلك الكلاب دي لسة مبسوطة و بتحب الناس و بتحب تلعب".
وتابعت: "لو قادرين تساعدوا إنسان معناه إن قلبكم كبير و بتحسوا بالناس، لو قادرين كمان تساعدوا حيوانات الشارعإانكم تعلموا أطفالكم أن الأساءة لحيوان في الشارع أو في البيت غلط ف قلبكم أكبر و أكبر".
وأكملت تارا: "علموا أطفالكم أن ضرب الحيوانات و قطع جزء من جسمهم مش شطارة، مترموش كلابكم و قططكم في الشارع عشان زهقتوا منهم، و كمان لو عندكم حيوان اعرفوا ان هو بالنسبالكم جزء من حياتكم بس انتوا حياتوا كلها".
ومن ناحية آخرى شاركت تارا في مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، سامي مغاوري، تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.
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