تراند اليوم : ممثلة مصرية عن فنانة شهيرة أصيبت بـ "آلزهايمر": دفعت الثمن

قالت الممثلة المصرية، الفنانة سلوى محمد علي، إن الممثلة عايدة عبد العزيز دفعت ثمن ما وصلت إليه من نجاح في الإصابة بمرض "آلزهايمر".

كان شريف عبدالحليم، نجل عايدة عبدالعزيز أعلن إصابتها بمرض آلزهايمر منذ 4 أعوام، بعد رحيل والده الفنان أحمد عبدالحليم، حتى إنها تنسى أن والده مات، وعندما تتذكر تدخل في نوبة بكاء.

وعلقت سلوى على حالة زميلتها الصحية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "عايدة عبدالعزيز.. أظن هي أكتر ممثلة في الكوكب أنا معجبة بيها، أكتر ‏من ستريب، بالنسبة للآلزهايمر.. طبعا اللي تمثل من المنطقة دي، اللي توصل بالإحساس لهناك كده، اللي ترفع الشخصية للمرتبة دي ‏لازم تدفع تمن غالي، الست مشيت على البساط الأحمر إلى عنان السما، لازم يكون هناك مقابل". ‏

وكانت عايدة عبدالعزيز (84 عامًا) شاركت في العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الطويل وكانت آخر أعمالها مسلسل "دهشة" مع الممثل يحيى الفخراني، الذي عُرض عام 2014.

ودخلت في حالة حزن شديد بعد وفاة المخرج أحمد عبدالحليم، وبعد 4 سنوات من معاناتها مع مرض "آلزهايمر" يقول نجلها، إنه لا يوجد أحد في الوسط الفني بادر بالاطمئنان عليها.