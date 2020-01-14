تراند اليوم : بعد تعرضها للخطف والاغتصاب.. فنانة شهيرة تلمح للانتحار



فاجأت الفنانة السورية إنجي خوري، متابعيها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بمنشور عن الانتحار، بعد أيام من الفيديو الذي ظهرت منهارة فيه وتقول أنها تعرضت للاختطاف ومحاولة الاغتصاب.

واتهمت إنجي خوري الفنانة اللبنانية قمر والفنان آدم بوقفهما وراء اختطافها وانتهاك عرضها.

وكتب "خوري" :"الانتحار أسهل من الحل"، وهو ما دعى متابعيها لإثنائها عن التفكير في هذا الأمر وأن تنسى ما حدث لها.

وفي تغريدة أخرى قصدت منها الفنانة "قمر" مدعية أنها أنجبت طفل لا يعرف أباه، نشرت صورتها مع شقيقها وعلقت قائلة :" خيي سامو عمري كلو بعطيك يا أغلى ما عندي بهالدنيا ????????❤️ مش متل غير ناس بتخلف ولاد وبترميهن وراها ولا معروف مين بيكون ابوهم".

وظهرت إنجي خوري مؤخرًا في فيديو صادم، تروي اختطافها وضربها ومحاولة اغتصابها على يد شاب يدعى طريف حفار، وانهارت الفنانة وأخذت في الصراخ والبكاء، متهمة الفنانة اللبنانية قمر بالتحريض عليها بالتعاون مع طليقها الفنان آدم.

وأشارت خوري إلى أن «حفار» احتجزها وحاول اغتصابها واعتدى عليها بالضرب لأنها سبق وأن هاجمت قمر، وشددت خوري على أنها وأثناء احتجازها من قبل طريف حفار، كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف، ويوجه لها تهديدات وألفاظًا خادشة، مؤكدة وهي في حالة انهيار أنها ستتقدم بشكوى للسلطات في سوريا، موجهة كلامها لـ"قمر" بأن تتركها وحالها وتتوقف عن أذيتها في بلدها سوريا.

الأنتحار أسهل من الحل.. — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) January 13, 2020

خيي سامو عمري كلو بعطيك يا أغلى ما عندي بهالدنيا 🙏🏼❤️ مش متل غير ناس بتخلف ولاد وبترميهن وراها ولا معروف مين بيكون ابوهم pic.twitter.com/3HJ4gvk6u6 — انجي - Angie (@iSingerAngieKh) January 14, 2020

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)