تراند اليوم : شاهد.. ريم البارودي تنهار على الهواء بسبب صورة



تسبب الإعلامي المصري عمرو الليثي، في انهيار الفنانة ريم البارودي، ودخولها في نوبة بكاء، خلال حلولها ضيفة في برنامجه "واحد من الناس" على الهواء، وذلك بسبب عرضه صورة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

وقالت ريم البارودي إنها نادمة على الخلاف مع ميرنا المهندس التي كانت تعد واحدة من أقرب صديقاتها، لافتة إلى أن الخلافات كانت بسيطة ولا تستحق.

وفجرت ريم البارودي مفاجأة، عن أن الراحلة لم تتوفَّ بسبب مرض السرطان كما ظن البعض، مؤكدة أنه كان مرضا نادرا.

وأكدت حرصها على زيارة قبر ميرنا المهندس بين الحين والآخر، حيث تفضفض وتبوح بأسرارها، لها وتشعر أنها تسمعها وتعيش معها.