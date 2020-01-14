تراند اليوم : فنانة سعودية تثير الغضب بعد ظهورها تدخن سجائر مرتدية الحجاب



أحدثت الفنانة السعودية إلهام علي ، حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ، بسبب مشهد في المسلسل الكوميدي «سريع وسريع»، ظهرت فيه مرتدية الحجاب وتدخن السجائر، في إطار تقليدها الرجال في طريقة الحديث والجلوس.

وأحدث المشهد الدرامي، موجة غضب بين النشطاء، متهمين الفنانة بالإساءة للحجاب والدعاية لشرب السجائر بين الفتيات، كما قال البعض إن المشهد تضمن ألفاظ وصفوها بالمسيئة تخالف الذوق العام ولا يجوز أن يتم عرضه سواء داخل المملكة أو خارجها .

وشن بعض النشطاء، حملة هجوم على الفنانة، فيما طالب البعض الآخر مقاطعة المسلسل وعدم مشاهدته، بينما ذهب آخرون إلى ضرورة اعتذار صناع المسلسل عن هذا المشهد.

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