فيديو: زوج نانسي عجرم آخرهم.. مشاهير اتهموا بجرائم قتل وأحدثوا ضجة!

لا يتمتع المشاهير بالقدر الكافي من الخصوصية؛ إذ يبقون تحت رقابة الجمهور سواء الإيجابية أو السلبية، لكن هناك حقائق سوداء في حياتهم يُسلط عليها الضوء بشكل استثنائي، خصوصا تلك التي يدانون فيها بقضايا خطيرة جدا كالقتل عن سابق إصرار، وبعضهم تسبب بالقتل جرّاء حوادث السيارات.

آخر هؤلاء المشاهير كان الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم الذي قتل شابا يدعى محمد الموسى عندما قام الأخير بالتسلسل إلى منزل الأول، فما كان من الدكتور إلا أن أطلق عليه ما يقارب 18 رصاصة أردته قتيلا على الفور، عندما حاول السرقة كما قيل في الرواية الأولى. هذه الحادثة ما زالت تلهب مواقع التواصل في لبنان والعالم العربي، ومع حملات التعاطف التي حظيت بها نانسي عجرم في البداية غير أن كثرة الأقاويل والرويات في القضية جعل الكثير من المتابعين يتعاطفون مع الضحية. وما أثار البلبلة أكثر حول حقيقة ما جرى بمنزل نانسي، هو ما كشفه تقرير الطب الشرعي اللبناني من إصابة القتيل بثماني عشرة طلقة في أماكن متفرقة من جسده، وأن الرصاص أطلق عليه من الأمام والخلف.

القصة لم تنته بعد لكنها تعد الشغل الشاغل للجمهور ووسائل الإعلام لغاية الآن وسط ترقب المصير التي ستقفل عليه القضية. ومع الحديث عن جرائم القتل التي اتهم بها المشاهير استذكر البعض أحداثا مشابهة لنجوم بنفس الجريمة في سنوات سابقة، بينها قيام رجل الأعمال أيمن السويدي بقتل زوجته الفنانة التونسية ذكرى عام 2003 في القاهرة والذي انتحر بعد ذلك. وأعلنت السلطات المصرية وقتها أن السويدي قام بقتلها وقتل مدير أعماله، وزوجته بسلاح ناري قبل أن يقتل نفسه تحت تأثير الخمر، لكن كان هناك بعض الشكوك تشير إلى أن الجريمة وقعت لأسباب أخرى أو من قبل جهات أخرى. كما ارتبطت أسماء أخرى بتهم جرائم القتل مثل رجل الأعمال هشام طلعت زكريا وزوجته الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وغيرهم الكثير من المشاهير العرب والأجانب، اخترنا منهم في الفيديو أعلاه.