من إخراج 5 سعوديات.. فيلم سينمائي نسائي يتناول صورة المرأة في المجتمع

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أسماء وتفاصيل الفيلم الطويل الذي يجمع 5 مخرجات سعوديات، ويُعرض لأول مرة في مارس المقبل، ضمن برنامج غني بالإبداعات السعودية. وأوضح أن الفلم يتكون من 5 أفلام قصيرة تم تصويرها داخل المملكة من قبل فريق يتكون معظمه من النساء، سواء أمام الكاميرا أم خلفها، بتمويل وإنتاج من مهرجان البحر الأحمر.

وتناولت الأفلام قصصاً نسائية تعكس صورة حقيقية للمرأة في مجتمعها، تنوعت من حيث الأسلوب والمضمون لتعكس التنوع الحقيقي في المشهد السينمائي السعودي المعاصر، وتمثل المخرجات كافة مناطق المملكة، بما فيها مكة، الأحساء، المدينة، جدة، الرياض. وأضاف المهرجان أن المخرجات السعوديات هنّ: هند الفهاد، جواهر العامري، نور الأمير، سارة مسفر، فاطمة البنوي، فيما قامت السينمائية الفلسطينية الحاصلة على عدة جوائز سهى عرّاف بالإشراف العام على تطوير السيناريوهات. وأشار إلى أن المشروع منصة هامة للجيل الجديد من المواهب الوطنية، ويؤكد على التزام المهرجان بدعم الأصوات السعودية الواعدة، إضافة إلى دعمه للمواهب العربية عبر عدة مبادرات، مثل صندوق تمهيد ومعمل البحر الأحمر السينمائي.