دوللى شاهين تستأنف تصوير فيلم عيد جواز

استأنفت الفنانة دوللي شاهين، تصوير فيلمها السينمائى الجديد "عيد جواز "فى اللوكيشن الخاص بالعمل وذلك بعد تقديمها لسلسلة من الحفلات الغنائية الناجحة مؤخرا .
وكانت دوللى شاهين قد وقعت عقود بطولة الفيلم بشكل رسمى الشهرالماضى والذى ينتمى الى اعمال الرومانسية ويحمل اسم عيد جواز.
والفيلم من انتاج ايمن زكى وتأليف السيناريست اسامة فهمى ومن اخراج احمد فهمى عبد الظاهر ويشاركفى بطولته ايهاب فهمى وحسام فارس واميرة نايف ومحمد سليمان ومن المقرر ان يتم طرحه خلال عام 2020 وتعود به دوللى الى جمهور السينما بعد فترة غياب طويلة
على جانب اخر انتهى مخرج العمل احمد فهمى عبد الظاهر من معاينة اماكن التصوير الخاصة بالفيلم .
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