محمد الشرنوبي يطرح أغنية أحلامنا ضمن فيلم بنات ثانوي

طرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة تحت عنوان "أحلامنا"، وذلك عبر تطبيق "ديزر"، و"أبل ميوزك". Advertisements يشار إلى أن أغنية "أحلامنا" ضمن فيلم "بنات ثانوي" كلمات أحمد عبد المنعم، ألحان نادر شمس، وتوزيع إلهامي دهيمة. "بنات ثانوي" كلمات أحمد عبد المنعم، ألحان نادر شمس، وتوزيع إلهامي دهيمة. يذكر أن "بنات ثانوي" بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، هدي المفتي، مايان السيد، محمد مهران، تامر هاشم، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.

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