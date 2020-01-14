عرض "فطائر التفاح" جديد الغد نهاية يناير

قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي الجديد " فطائر التفاح" من تأليف الكاتب السوداني أمجد أبو العلاء ومن إخراج محمد متولي، وهو النص الفائز بأفضل نص مسرحي ضمن مسابقة الهيئة

العربية للمسرح لعام ٢٠١٣، ومن المنتظر افتتاح العرض أواخر يناير الجاري على مسرح الغد بالعجوزة.

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يقول المخرج محمد متولي عن العرض، إن العرض ديودراما ينتمي الى المسرح الذهني ويناقش قضية آدم وحواء، وهل حواء

هي التي أخرجت آدم من الجنة، من خلال آدم "الكاتب " الذي يحكي عن الليلة الأخيرة قبل وفاته في محاولة لاستكشافه طوال العرض عن معنى حياته ليصل في النهاية إلى أن حواء هي جنته.

يذكر أن "فطائر التفاح" بطولة تيسير عبدالعزيز، أحمد الرافعي، ديكور فادي فوكيه، موسيقى أحمد الناصر، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.