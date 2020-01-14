شاهد.. "إلا نهر النيل" أحدث كليبات النجم محمد حليم

أعلن الفنان الشاب محمد حليم ظهور الكليب الجديد "إلا نهر النيل" قبل ساعات.
وأوضح النجم السويسي أن طرح هذا الكليب استغرق الإعداد له وتنفيذه أكثر من شهر، ليكون إحدى مفاجآته للشعب المصري، ولجمهوره الحبيب مع بداية العام الجديد 2020.
وأشار محمد حليم إلى أن كليب أغنية "إلا نهر النيل"، من كلماته وألحانه، وقد تم تصويره بين القاهرة والأقصر وأسوان، وهو من إخراج عمرو اللبان، وتوزيع أحمد عبدالسلام.
كان "حليم" شارك مؤخرًا في إحياء حفل
يذكر أن الفنان الواعد محمد حليم درس الموسيقى العربية، وقدمته شركة مزيكا للجمهور، من خلال ألبومه الأول في 2015، باسم "أمانة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، خصوصًا أغنية "حضن وبيت".
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