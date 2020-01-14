وفاة نجم مسلسل "العشق الممنوع"

ميرنا وليد - بيروت - شارك في العديد من الأعمال الدرامية منها "العشق الممنوع" و"وادي الذئاب"، واشتهر بشخصية مأمون في مسلسل "الفراشات الزرقاء"، وعادل طوبال في مسلسل "بويراز كارايل"، وإضافة إلى كونه ممثلاً، اشتهر كمغنٍّ وأصدر ثلاثة ألبومات غنائية، كما شارك في عدد من الإعلانات التجارية، إنه الممثل التركي ​رجب اكتوغ​ الذي توفي عن عمر 65 عاماً بعد معاناة مع مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وكان إشتهر رجب بدور "حلمي أونال" في مسلسل "العشق الممنوع" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وإنتشاراً واسعاً، لاسيما في الشرق الأوسط، وكان شارك في بطولته الممثلين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ وهازال كايا.

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