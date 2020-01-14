أسامة الرحباني يتذكر والده منصور في ذكرى وفاته الحادية عشرة

ميرنا وليد - بيروت - استذكر المؤلف الموسيقي ​أسامة الرحباني​ والده الموسيقار ​منصور الرحباني​ في ذكرى وفاته الحادية عشرة ونشر فيديو له عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه كاتباً: منصور... في البال دائمًا... وفي ذاكرة الوطن.. ٢٠٠٩ – ١٩٢٥

منصور ورغم رحيله عنا بالجسد لا زالا مكتبة وتاريخ الموسيقى العربية مع شقيقه عاصي بأعمالهما الموسيقية الراقية التي لامست كل مفردات الحياة اليومية للإنسان العربي، ودغدغت كلماتهما وألحانهما مشاعر الحب والوطنية واستعادت الأمجاد من تاريخ لبنان وقدما الكثير من المسرحيات الغنائية التي لا زالت خالدة حتى اليوم

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