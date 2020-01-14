ريم البارودي تنهار بالبكاء على الهواء.. وتكشف سبب وفاة ميرنا المهندس

ميرنا وليد - بيروت - خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو الليثي، دخلت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ بنوبة من البكاء بسبب الممثلة المصرية الراحلة ميرنا المهندس.

البارودي أشارت خلال الحلقة الى أنها نادمة على الخلاف مع الممثلة المصرية الراحلة ميرنا المهندس التي كانت تعد واحدة من أقرب صديقاتها، لافتة إلى أن الخلافات كانت بسيطة ولا تستحق.

وأشارت البارودي الى ان الراحلة ميرنا المهندس لم تتوفَ بمرض السرطان كما هو معروف، بل بمرض نادر جداً، مؤكدة أنها تزور ضريح المهندس من الحين الى الآخر وتبوح لها بأسرارها.

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