عبد الله السدحان يقرر العودة للمسرح بعد 28 عاماً من الغياب

ميرنا وليد - بيروت - قرر الممثل السعودي ​عبد الله السدحان​ العودة الى المسرح بعد غياب دام لمدة 28 عاماً.

واشار السدحان الى ان عودته الى المسرح ستكون من خلال مسرحية بعنوان "المثن"، ونشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا من عرض مسرحي له جمعه بالممثل الراحل محمد علي، موضحا أنه من خلال قراءة متمعنة لنص العرض المسرحي "الثمن" قرر العودة إلى المسرح بعد غياب جيل من الزمن.

وكتب السدحان التالي: "مسرحية الثمن ومن خلال قراءة متمعنة أثارت شجون أبو مساعد للعودة إلى المسرح بعد غياب جيل من الزمن. تم صياغة النص والحوارات من قبل الأديب عبد العزيز السريع بطريقة لا ترى أمامك دلال بياع شراي وكميسيون ويصرف عملات إلا أبو مساعد بعينه وعلمه رحنا جينا".

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