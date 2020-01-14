كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجلاء بدر في كواليس مسلسل "البرنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة نجلاء بدر صورة من كواليس مسلسها القادم "البرنس"، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر في الصورة مجموعه من أبطال العمل، مثل محمد رمضان، أحمد زاهر، ريم سامي، والمخرج محمد سامي،

وعلقت نجلاء على الصورة قائله:" البرنس رمضان 2020 الثقة بالله نجاح".

ويقوم فريق العمل حاليًا بتصوير مشاهدهم في المسلسل، والذي من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، ريم سامى، نجلاء بدر، روجينا، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، رحاب الجمل، إدوارد ، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش

وفي سياق آخر، يُشار أن نجلاء تستعد حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسل "الفتوة"، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، عايدة رياض، مي عمر،نجلاء بدر، رياض الخولي، محمد دياب، والمسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعي، حول حقبة ما قبل مئة عامًا بحي الجمالية، وحول شخصية الفتوة في تلك الفترة الزمنية، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان القادم .

والجدير بالذكر أن نجلاء شاركت مؤخرًا في مسلسل "شبر ميه"، والمسلسل بطولة نجلاء بدر،محمد على رزق، أحمد السعدنى،ندى موسى، مراد مكرم،رشا بن معاوية، نهى عابدين، رجاء الجداوى، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت، إنتاج سينرجى ومها سليم.