تراند اليوم : أصالة : الناس مش بتصدق إني فرحانة لازم أحلف-فيديو

كشفت إذاعة “إنيرجي ٩٢.١” عن تفاصيل أغنية “شامخ” للفنانة أصالة، وهي أولى أغنياتها في العام الجديد ٢٠٢٠، والتي حازت على ٢ ونصف المليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” في يومين فقط.

وقالت أصالة في لقاء خاص مع “إنيرجي” إن هذا النوع من الأغاني “الناس بتصدقه” على حد وصفها، مضيفة: “الناس بتصدقني في الكآبة والدموع، زي ما بيصدقوني في الكرامة والشموخ، لكن لو قولت إني فرحانة مش بيصدقوني لازم أحلف.. تصوير كليب شامخ بسيط جدا ويعتمد على المشاعر وخبرة المخرجة التي أضافت للكليب بمشاعرها أيضا”.

من جانبها، قالت مخرجة كليب شامخ، نهال نبيل، إنها استمتعت كثيرا بالعمل مع أصالة. وفيما يتعلق بتشابه الكليب مع أغنية “Dear Society” للمغنية الأمريكية ماديسون بير، أكدت نهال نبيل أنه لا يوجد أى تشابه بين الكليبين سوى تشابه الديكورات التى قد تكون متاحة في عدد من الكليبات وبعض أشكال الإضاءة.

يُذكر أن “شامخ” أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج المطربة نهال نبيل.