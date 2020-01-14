تراند اليوم : نصيحة مي كساب للستات في الشتا : الدايت حرام

مع برودة الجو والتقلبات الجوية التي نعيشها حاليا في فصل الشتاء، سخرت الفنانة مي كساب من اتباع حمية غذائية في مثل هذه الأجواء.

كتبت مي عبر حسابها على Twitter، ساخرة: “فعلا الدايت في الشتا حرام، أنا لو عصروني هانزل سحلب يارب هون الشهرين دول عليا”.

كانت مي كساب قد طرحت فيديو كليب حمل اسم “ببساطة”، غنت فيه بمشاركة الفنان المغربي فريد غنام.

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أغنية “ببساطة” من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان أنور حسام الدين، وتوزيع أوكا.

كما طرحت مؤخرًا ألبوم “أنا لسه هنا” الذي يضم 12 أغنية، وجميع أغاني ‏الألبوم من توزيع أوكا، وهو من إنتاج شركة “8‏‏% ميوزيك بروداكشن” وتوزيع شركة “أربو”، وتم تسجيل ‏الغناء ومكساج صوت مي كساب مع مهندس الصوت جورج يعقوب.

وقدمت مي في 2019 أيضا فيلم “الطيب والشرس واللعوب”، من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني.