تراند اليوم : علا رامي تعرّضت للخيانة وتزوجت من أبو الليف.. وهذه حقيقه تقرّبها من الجماعات الإسلامية

بدأت علا رامي التمثيل وهي طفلة عندما قدمت دوراً في فيلم “السمان والخريف” في عام 1967 مع نادية لطفي، والتي قدمت معها أيضاً “جريمة في الحي الهادي”، وقدمت أيضاً وقتها “الزوجة الثانية” مع سعاد حسني و”السيرك وأوبريت الدندورمة وهروب والحب قبل الخبز أحياناً”.

وكانت تهوى الباليه وبالفعل تخرجت من المعهد العالي للباليه، لتركز بعدها على احتراف التمثيل. فقد بدأت الباليه وهي في السنة الرابعة الإبتدائية، وأثناء دراستها طلبت منها أستاذتها السفر إلى روسيا للإلتحاق بفرقة البولشوي، فكانت تراهن على إمكانياتها كبالرينا، لكنها وجدت الأمر صعباً وأن عمر راقصة الباليه قصير، فقررت عدم الإستمرار والتركيز على الفن الذي تمارسه منذ طفولتها، واستفادت من الباليه في الحركة أمام الكاميرا.

وبعد أن كبرت قدمت علا رامي أعمالاً متنوعة في السينما والدراما، ومنها “أولاد الملجأ وصاحب الإدارة بواب العمارة وابن تحية عزوز ووصية رجل مجنون واللعيبة وصائد الأحلام وكتيبة الإعدام وحنفي الأبهة” مع عادل امام، و”الستات” مع و”كريستال والثعالب وصعيدي في الجيش وأرض الأحلام وكاريوكي” و”ويزو سكول” والذي لم يعرض حتى الآن، وفي الدراما التلفزيوينى يعتبر تقديمها لشخصية ماغي سمحون أمام ​محمود عبدالعزيز في مسلسل “رأفت الهجان” هو أشهر أدوارها، وشاركت أيضاً في “النصيب وأوهام الحياة وسنوات الغضب والنوارس والصقور واثنين في واحد وبريق في السحاب ويوميات ونيس والليل وآخره والقرار الأخير والحب أقوى والمخبر الخاص وفستان فرح وكلبش والسر وحكايات رمضان أبو صيام .

لم تصل للنجومية

إعترفت علا رامي بأنها لم تصل للنجومية ولم تصبح نجمة شباك، ولكنها في تصريحات لها قالت: “يكفيني حب الناس وبأنها تهتم بالدور الجيد والمخرج الجيد”، وبأنها حققت درجة عالية من حب الجمهور وتشعر بأنها ملتزمة ودمها خفيف وتقدم أدواراً متنوعة إن كانت شريرة أو طيبة، ولكنها لم تصل للنجومية