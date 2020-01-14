محمد منير يتلقى العزاء في وفاة زوج شقيقته ومدير أعماله وسط حضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 12:53 مساءً - أقيم يوم أمس الإثنين عزاء ” محمود أبا يزيد ” زوج شقيقة الفنان المصري ” محمد منير ” ومدير أعماله في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في القاهرة .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع وكبار رجال الدولة على تقديم واجب العزاء جاء في مقدمتهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والنائب مصطفى بكري والإعلامي محمود سعد والكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي والإعلامي عمرو الليثي والإعلامي وائل الإبراشي .

ومن الفنانين حضر كلا من لطيفة ويسرا وفيفي عبده ومادلين طبر وأيمن عزب ومصطفى هريدي والملحن وليد سعد وتامر حسني وحمادة هلال وحجازي متقال ووفاء عامر وعلى الحجار وماجد المصري والشاعر أيمن بهجت قمر .

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