- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تغيب الفنان المصري جورج سيدهم عن الساحة الفنية منذ سنوات، ولكنه يظهر لجمهوره المشتاق إليه من وقت إلى آخر في مناسبات مختلفة.
الفنان المصري هاني رمزي وشقيقه أمير وإيهاب حرصوا على زيارة الفنان جورج سيدهم في منزله للاطمئنان على صحته، ونشر هاني صورة لهم مع الفنان عبر حسابه الخاص.
جورج تغير شكله بصورة كبيرة، وذلك بسبب المرض الذي أثر على حياته، حيث ظهر على الكرسي المتحرك.
وكانت زوجة الفنان جورج سيدهم ليندا سيدهم قد نوهت عن تحضير الفنان لمفاجأة فنية جديدة في القريب العاجل.
ليندا كتبت عبر حسابها على موقع «فيس بوك»: «قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم».
واحتفل جورج سيدهم، في مايو الماضي بعيد ميلاده الـ81، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه، منهم دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم ونادية لطفي، التي قامت بتنظيم الحفل، وذلك في ظهور نادر بعد إصابته بجلطة منذ فترة، وعدم قدرته على المشي.
آخر ظهور للفنان جورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من الفنان سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية «المتزوجون»، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج سيدهم يستقبل هاني رمزي في منزله.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.