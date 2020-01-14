موقف محرج لملكة جمال بلجيكا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت سيلينا فان أوتسيل، ملكة جمال بلجيكا لعام 2020 البالغة من العمر 23 عامًا، لموقف محرج قبل تتويجها بدقائق، بعد تعثرها عند نزولها من الدرج إلى المسرح وسقوطها على الأرض، أمام مئات المتفرجين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، لم ينته الموقف المحرج عند السقوط فقط، فرغم إنقاذ سيلين للموقف ونهوضها بسرعة، فإنه لوحظ سقوط حمالة صدرها على المسرح.

سيلينا تجاهلت الموقف وظلت على المسرح، ونهضت بكل بساطة وأكملت عرضها بابتسامة عريضة، كأنّ شيئًا لم يكن، وسط تشجيع الجمهور لها بالتصفيق الحار.

ملكة جمال بلجيكا تمكنت من الحصول على اللقب والتربع على عرش الجمال ببلادها رغم الواقعة المحرجة، بعد خطفها اللقب من منافستها إيلينا كاسترو سواريز.

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حفل التتويج أقيم في مسرح “بروكسيموس” في مدينة “دي بان”، وكانت سيلين في غاية الأناقة بفستان سماوي طويل.

دارلين ديفوس إحدى منظمي الحفل قالت: لقد كانت واثقة للغاية من نفسها، رغم تعثرها وسقوطها، كما أنها تتحدث بطلاقة بالغة، والتحقت بكلية الحقوق، إنها سيدة أعمال حقيقية.

سيلينا التحقت بكلية الحقوق، وبالإضافة إلى خطفها القلوب في الحفل، وتحظى بقاعدة كبيرة من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث يتابعها ما يصل إلى 72 ألف شخص.