السعودية هند القحطاني تؤكد أنها لن تتزوج برجل عربي بل تفضل الأمريكي

الثلاثاء 14 يناير 2020

قالت السعودية هند القحطاني، بمقطع إنها لن تتزوج من رجل عربي نهائيا، بل تفضل الأمريكي ليس لوسامته بل لأنها تجب أن يكون إنسان طيب وصاحب عمل ووظيفة ومتعتد على نفسه.



وأشارت هند إلى أن أغلب شباب العرب يريدون "خادمة" حيث لا يعتمدون على أنفسهم بتاتا.

وأثار فيديوهات القحطاني حالة من الجدل والسخرية من السعودية هند القحطاني، معلقين أن الناس تكبر ولا تصغر وأن القحطاني تمر بمراهقة متأخرة بسبب حديثها عن الحب واستعراضها لمعجبيها والحديث عنهم في كل مناسبة، كأنها تحاول ان تبرهم بشكل مستمر أنها مطلوبة ومرغوبة.

وتتصدر السعودية هند القحطاني ترند تويتر ومحرك البحث غوغل كل مدة بسبب تصريحاتها الجريئة والمثيرة للجدل بالإضافة لإطلالتها وتصرفاتها.

وقبل مدة تصدرت القحطاني غوغل بسبب خلافها مع السعودية بدور البراهيم وتأكيدها ان أصول الأخيرة ليست سعودية، مؤكدة أن بنات العشائر السعودية تمتلكن مواصفات معينة عند انوفهن مما عرضها للانتقاد والسخرية.

وتصدر اليوم اسم هند القحطاني موقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أكثر من فيديو لها، في الفيديو الأول تظهر القحطاني وهي تتحدث عن الحب والمشاعر، مؤكدة أنها تتمنى أن تقع بالحب طالبة من جمهورها أن يدعوا لها أن تجد الشخص المناسب لتحبه ويحبها.

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وفي الفيديو الثاني تظهر القحطاني بنفس الملابس التي ظهرت فيها بالأول، مما يدل أن تسجيله حدث في نفس الوقت، وتكشف فيه عن تعرضها لموقف غريب.

وكشفت القحطاني أنه خلال تسجيلها الفيديو جاء رجل أمريكي وجلس إلى جانبها مبديًا إعجابه بها، ثم غادر قليلًا على أن يعود، ووجهت القحطاني سؤالًا لجمهورها كيف يمكن أن تبعده عنها بطريقة مؤدبة، وأضافت أنها دائمًا ما تتعرض لمثل هذه المواقف، خاصة أن بعض الرجال يملكون جرأة كبيرة.

#هند_القحطاني يمكن راح يجيب امه علشان يخطبك pic.twitter.com/zmdynTHfya— ‏﮼المايسسترو???? (@m05030m) #هند_القحطاني

يمكن راح يجيب امه علشان يخطبك pic.twitter.com/zmdynTHfya — ‏﮼المايسسترو💙 (@m05030m) January 14, 2020

#هند_القحطاني هند تمتدح عبر سنابها الرجل الأمريكي واصفة إياه بتحمل المسؤولية والتي حسب قولها يفتقر إليها الرجل العربي. كما صرحت عن رغبتها بالزواج من أمريكي. pic.twitter.com/b3vTs2trbY— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) #هند_القحطاني



هند تمتدح عبر سنابها الرجل الأمريكي واصفة إياه بتحمل المسؤولية والتي حسب قولها يفتقر إليها الرجل العربي. كما صرحت عن رغبتها بالزواج من أمريكي. pic.twitter.com/b3vTs2trbY — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 14, 2020