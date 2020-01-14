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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية هند القحطاني تؤكد أنها لن تتزوج برجل عربي بل تفضل الأمريكي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
قالت السعودية هند القحطاني، بمقطع إنها لن تتزوج من رجل عربي نهائيا، بل تفضل الأمريكي ليس لوسامته بل لأنها تجب أن يكون إنسان طيب وصاحب عمل ووظيفة ومتعتد على نفسه.
وأشارت هند إلى أن أغلب شباب العرب يريدون "خادمة" حيث لا يعتمدون على أنفسهم بتاتا.
وأثار فيديوهات القحطاني حالة من الجدل والسخرية من السعودية هند القحطاني، معلقين أن الناس تكبر ولا تصغر وأن القحطاني تمر بمراهقة متأخرة بسبب حديثها عن الحب واستعراضها لمعجبيها والحديث عنهم في كل مناسبة، كأنها تحاول ان تبرهم بشكل مستمر أنها مطلوبة ومرغوبة.
وتتصدر السعودية هند القحطاني ترند تويتر ومحرك البحث غوغل كل مدة بسبب تصريحاتها الجريئة والمثيرة للجدل بالإضافة لإطلالتها وتصرفاتها.
وقبل مدة تصدرت القحطاني غوغل بسبب خلافها مع السعودية بدور البراهيم وتأكيدها ان أصول الأخيرة ليست سعودية، مؤكدة أن بنات العشائر السعودية تمتلكن مواصفات معينة عند انوفهن مما عرضها للانتقاد والسخرية.
وتصدر اليوم اسم هند القحطاني موقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أكثر من فيديو لها، في الفيديو الأول تظهر القحطاني وهي تتحدث عن الحب والمشاعر، مؤكدة أنها تتمنى أن تقع بالحب طالبة من جمهورها أن يدعوا لها أن تجد الشخص المناسب لتحبه ويحبها.
وفي الفيديو الثاني تظهر القحطاني بنفس الملابس التي ظهرت فيها بالأول، مما يدل أن تسجيله حدث في نفس الوقت، وتكشف فيه عن تعرضها لموقف غريب.
وكشفت القحطاني أنه خلال تسجيلها الفيديو جاء رجل أمريكي وجلس إلى جانبها مبديًا إعجابه بها، ثم غادر قليلًا على أن يعود، ووجهت القحطاني سؤالًا لجمهورها كيف يمكن أن تبعده عنها بطريقة مؤدبة، وأضافت أنها دائمًا ما تتعرض لمثل هذه المواقف، خاصة أن بعض الرجال يملكون جرأة كبيرة.
Mood #هند_القحطانيpic.twitter.com/usEVgBfnSz— M☤ (@xxmh1997)
Mood #هند_القحطاني pic.twitter.com/usEVgBfnSz— M☤ (@xxmh1997) January 14, 2020
#هند_القحطاني يمكن راح يجيب امه علشان يخطبك pic.twitter.com/zmdynTHfya— ﮼المايسسترو???? (@m05030m)
#هند_القحطاني— ﮼المايسسترو💙 (@m05030m) January 14, 2020
يمكن راح يجيب امه علشان يخطبك pic.twitter.com/zmdynTHfya
#هند_القحطاني هند تمتدح عبر سنابها الرجل الأمريكي واصفة إياه بتحمل المسؤولية والتي حسب قولها يفتقر إليها الرجل العربي. كما صرحت عن رغبتها بالزواج من أمريكي. pic.twitter.com/b3vTs2trbY— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat)
#هند_القحطاني— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 14, 2020
هند تمتدح عبر سنابها الرجل الأمريكي واصفة إياه بتحمل المسؤولية والتي حسب قولها يفتقر إليها الرجل العربي. كما صرحت عن رغبتها بالزواج من أمريكي. pic.twitter.com/b3vTs2trbY
اذا طلعنا ديت ماك pic.twitter.com/NqObyetnvK— Eُverywhere you find me (@Jotloryleq)
اذا طلعنا ديت ماك pic.twitter.com/NqObyetnvK— Eُverywhere you find me (@Jotloryleq) January 12, 2020
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.