انتهاء تصوير الموسم الأول من مسلسل "المنصة" في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضع صانعو المسلسل الدرامي "المنصة" اللمسات الأخيرة على الموسم الأول الذي انتهى تصويره كاملا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فيما تتم الاستعدادات حاليا لاستكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني.

والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج مجدي السميري، ومنصور اليبهوني الظاهري، والألماني رودريغو كيشنر، ومن إنتاج الشركة الإماراتية "فيلم جيت" بالتعاون مع "الكلمة" للإنتاج، ويتكون من 12 حلقة.





Advertisements

ويحمل مسلسل "المنصة" في قصته دراما اجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم سابقاً، بمشاركة نجوم من الوطن العربي والخليج وأمريكا، أمثال: مكسيم خليل، عبدالمحس النمر، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي، علاء الزعبي، مجد فضة، وأدهم مرشد، وبمشاركة الممثل معتصم النهار والممثل الأمريكي دان كين المعروف بلعبه دور "سوبرمان" في الدراما التلفزيونية الأمريكية المشهورة.

كما يشارك كبار الفنانين الإماراتيين يتقدمهم الممثل القدير أحمد الجسمي، وحضور مميز للإعلامية مهيرة عبدالعزيز، وياسر النيادي وسعود الكعبي ويوسف الكعبي.



