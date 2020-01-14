"باراسايت" يحصد 6 ترشيحات أوسكار.. الأولى في تاريخ السينما الكورية

حصد فيلم "تطفل" (باراسايت)، الإثنين، 6 ترشيحات لجوائز الأوسكار، وهي المرة الأولى في تاريخ صناعة الأفلام في كوريا الجنوبية.

وقال بونج جون هو، مخرج الفيلم، إنه فوجئ وشعر بفرحة غامرة عندما حصل فيلمه على 6 ترشيحات لجوائز الأوسكار، معتبرا انها إشارة إلى أن اللغة لم تعد عائقا أمام النجاح العالمي.

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الفيلم كوميديا سوداء عن الهوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء في كوريا الجنوبية، وحصل على ترشيح لجائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو، إضافة إلى أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.



وأضاف بونج: "كل مرة يعلنون فيها الترشيحات الجديدة يكون الأمر في غاية الإثارة، لأننا لم نتوقع حقيقة أيا من ذلك".

كان بونج تحدث من قبل عن التحديات التي تواجه الأفلام الأجنبية فيما يتعلق بكسر "حاجز اللغة" على مستوى العالم، لكنه قال إن الترشيحات تشير إلى أن هذا الحاجز ربما يكون في طريقه للسقوط الآن.

وتابع: "يمكننا القول إنه بفضل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمات البث قلت حواجز اللغة في المجتمع بكامله، وربما يكون (باراسايت) استفاد من هذا الاتجاه العالمي".