ملكة بريطانيا تضع النقاط على الحروف في قضية الأمير هاري وميغان

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن مهامهما الملكية ليعيشا حياة أكثر استقلالية وذلك بعد محادثات أزمة شارك فيها أبرز أعضاء العائلة المالكة.

وقالت الملكة، التي تبلغ من العمر93 عاماً، في بيان ”عائلتي وأنا ندعم تمامًا رغبة هاري وميغان لبدء حياة جديدة كأسرة في مقتبل العمر، على رغم أننا كنا نفضل أن يظلا عضوين عاملين في العائلة المالكة طوال الوقت فإننا نحترم ونتفهم رغبتهما في أن يعيشا حياة أكثر استقلالية كأسرة مع بقائهما جزءا له وقاره في عائلتي”.

وبحسب “رويترز” فقد أوضحت الملكة أنه سيكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان الوقت بين بريطانيا وكندا مشيرة إلى وجود حاجة للقيام بمزيد من العمل بخصوص إنهاء الترتيبات المستقبلية للزوجين.

Advertisements

وفاجأ الزوجان العائلة المالكة يوم الأربعاء الفائت بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية و”العمل على أن يصبحا مستقلين مادياً”.

وأعلنا في بيان تم نشره على حسابهما على موقع انستغرام ”بعد شهور عديدة من التفكير والمناقشات داخل الأسرة اخترنا أن نحدث نقلة هذا العام بأن نبدأ دورًا تقدميًا جديدًا في هذه المؤسسة”. وأضافا ”نعتزم حاليًا أن نقسم وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية مع استمرارنا في الوفاء بواجبنا إزاء الملكة ودول رابطة الكومنولث ورعيتنا”.

وكان هاري وميغان قد تزوجا في أيار/مايو 2018 بقلعة وندسور غربي لندن. ورُزق الزوجان المعروفان رسميا بدوق ودوقة ساسكس، بطفلهما الأول في أيار/مايو 2019 وأطلقا عليه اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور.