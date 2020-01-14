"غيديز" يطغى على مشاهد "ابنة السفير".. وزوجة "سانجار" الأكثر كرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو ان صنّاع المسلسل التركي الجماهير "ابنة السفير" بدأوا الوفاء بما قالوه سابقًا، بأن يقوموا بزيادة عدد المشاهد التي يظهر فيها الفنان التركي أوراز كايجلار أوغلو والذي يلعب دور "غيديز"، إذ تصدر حلقة الأمس من المسلسل بعد أن ظهر في العديد من المشاهد إلى جانب النجمة التركية نسليهان أتاغول والتي تعلب دور "ناري" في المسلسل.

ومنذ بدأ عرض الحلقة الأولى للمسلسل التركي استطاع النجم الشاب احتلال مساحةٍ واسعة في قلب الجمهور التركي والعربي، مطالبين بأن يجري تعديل السيناريو ليكون هو حبيب "ناري" بدلاً من "سانجار إيفه" والذي يلعب دوره النجم التركي أنجين أكيوريك لما أظهره "سانجار" من عنف في الطريقة التي تعامل بها مع حبيبته "ناري" بعدما علم بتعرضها لاعتداء جنسي.

كما دخلت الشخصيات في صراع أكبر في الحلقة الماضية، والتي شهدت خلافًا بين الصديقين "غيديز" و"سانجار" على حب "ناري" بعد أن اعترفت الأخيرة لـ "غيديز" بحادثة الاغتصاب التي تعرضت لها مما جعله يتعاطف معها ويدافع عنها أمام صديقه لحبه الشديد لها، وزيادة شرخ العلاقة بين الحبيبين السابقين "ناري" و"سانجار" في ظل وجود زوجة الأخير.

وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل بنسبة مشاهدة عالية كسابقاتها، وتصدرت الترند قبل عرضها وبعد العرض.

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وعن الحلقة القادمة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا ترويجيًا للحلقة، تظهر فيه "ناري" وهي تعقد اتفاقًا مع "سانجار" فيما تقوم والدته بعقد صفقة مع شقيق زوجته بينما تتعهد لها بأن تنهي ناري من حياة ابنها "سانجار"، وهو ما يجعل الحلقة تتضمن الكثير من الأحداث المشوقة.

يُذكر أن مخرج العمل قام بنشر صور جديدة تجمع بينه وبين كلّ من الممثل أنجين أكيوريك، و أوراز كايجلار أوغلو ونسليهان أتاغول قبل بداية الحلقة وضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن زوجة "سانجار" التي تلعب دورها الممثلة التركية تولين يازجان، تحظى بمشاعر سلبية جدًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ذكرت إحدى الصحف التركية نقلاً عن الفنانة نفسها، بأنّ رسائل كثيرة تصلها تفيد بكره الشخصية وغالبًا ما تتضمن أقوالاً مثل: "يازجان، أنا أكرهك في المسلسل، لكنك بالفعل شخص لطيف في الواقع".