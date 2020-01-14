نجل طلال مداح يرفض إقامة حفل "هولوغرام" لوالده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار نجل الفنان الراحل طلال مداح الجدل عبر حسابه الشخصي في تويتر، وذلك بعد الإعلان عن رفضه إقامة حفل لوالده عبر تقنية "الهولوغرام"، التي تحضّرها بها إحدى الشركات المتخصصة في ذلك.

وقال في تغريدته: "لا تسألوني متى الحفل تبع الهولوقرام و لا أي شيء بخصوصه، أسالوا اللي أعلن عنه! كلموني شركة وما وافقت لهم، وخلاص نقطة نهاية سطر".

وتوالت عليه الردود التي طالبته بإيضاح سبب الرفض، خصوصًا وأن ليلة بدر بن عبدالمحسن قد شهدت ظهور الفنان طلال مداح على مسرح جامعة الأميرة نورة، حيث وقف يؤدي أغنية "لي طلب" من خلال التقنيّة، ولم يكن هناك أي اعتراض.

وفي مطلع عام 2019 أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية عن إقامة فعالية فنية للفنانين الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم بتقنية الهولوغرام (التصوير التجسيمي) التي تعرض الشخصيات بتقنيات تحاكي الواقع.

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وأعلن حساب "مشاريع السعودية" في تغريدة عن إقامة فعالية غنائية للفنانين الراحلين طلال مداح، وأبو بكر سالم بتقنية "الهولوغرام"، دون أن تذكر الإطار الزمني للحفل.

وبحسب مصادر خاصة لـ"فوشيا" فإن رفض نجل "صوت الأرض" يأتي بعد مماطلة الشركة في تحديد الوقت المناسب للعرض والذي تجاوز العام، الأمر الذي اعتبره عبدالله مداح استهتارًا وعدم احترام للاتفاقية.

ويعتبر الراحل طلال مداح من أكثر الفنانين جماهيرية، حيث بدأ مشواره الفني بسن صغيرة، وأبدى رغبة جامحة بتعلم الموسيقى منذ أن كان في المدرسة، وبدأ مشواره الفني بشكل فعلي عندما بلغ العشرين عامًا، واستمر حتى آخر لحظات حياته؛ حيث توفي وهو يغني ويعزف على العود.

حمل "صوت الأرض" مسؤولية إيصال الأغنية الخليجية لخارج الحدود؛ فكان من الأوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، وتميز ببساطته وكرمه طيلة حياته، وكانت له فلسفته الفكرية المختلفة والمميزة، وقد قدّم الكثير والكثير من الأعمال الموسيقية وعمل مع الكثير من الملحنين والشعراء والموسيقيين، وكان له دور كبير في تطوير الموسيقى السعودية بشكل عام.

يشار إلى أن تقنية "الهولوغرام" هي عبارة عن تصوير ثلاثي الأبعاد، يسجل الضوء في جسم معين ليعطي شكل هذا الجسم، ليطفوا كمجسم ثلاثي الأبعاد، وتتم هذه العملية باستخدام أشعة الليزر.