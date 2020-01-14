هند القحطاني: لن أتزوج من عربي لأنه لا يريد سوى "خادمة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتصدر السعودية هند القحطاني ترند تويتر ومحرك البحث غوغل كل مدة بسبب تصريحاتها الجريئة والمثيرة للجدل بالإضافة لإطلالتها وتصرفاتها.

وقبل مدة تصدرت القحطاني غوغل بسبب خلافها مع السعودية بدور البراهيم وتأكيدها ان أصول الأخيرة ليست سعودية، مؤكدة أن بنات العشائر السعودية تمتلكن مواصفات معينة عند أنوفهن مما عرضها للانتقاد والسخرية.

وتصدر اليوم اسم هند القحطاني موقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أكثر من فيديو لها، في الفيديو الأول تظهر القحطاني وهي تتحدث عن الحب والمشاعر، مؤكدة أنها تتمنى أن تقع بالحب، طالبة من جمهورها أن يدعوا لها أن تجد الشخص المناسب لتحبه ويحبها.

وفي الفيديو الثاني تظهر القحطاني بنفس الملابس التي ظهرت فيها بالأول، مما يدل أن تسجيله حدث في الوقت نفسه، وتكشف فيه عن تعرضها لموقف غريب.

وكشفت القحطاني أنه خلال تسجيلها الفيديو جاء رجل أمريكي وجلس إلى جانبها مبديًا إعجابه بها، ثم غادر قليلًا على أن يعود، ووجهت القحطاني سؤالًا لجمهورها كيف يمكن أن تبعده عنها بطريقة مؤدبة، وأضافت أنها دائمًا ما تتعرض لمثل هذه المواقف، خاصة أن بعض الرجال يملكون جرأة كبيرة.

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وقالت هند بمقطع آخر إنها لن تتزوج من رجل عربي نهائيًا، بل تفضل الأمريكي ليس لوسامته بل لأنها تجب أن يكون إنسانًا طيبًا وصاحب عمل ووظيفة ويعتمد على نفسه.

وأشارت هند إلى أن أغلب شباب العرب يريدون "خادمة" حيث لا يعتمدون على أنفسهم بتاتا.

وأثارت فيديوهات القحطاني حالة من الجدل وسخرية المتابعين، معلقين أن الناس تكبر ولا تصغر وأن القحطاني تمر بمراهقة متأخرة بسبب حديثها عن الحب واستعراضها لمعجبيها والحديث عنهم في كل مناسبة، كأنها تحاول ان تبرهن بشكل مستمر أنها مطلوبة ومرغوبة.

هذا وانتشر عبر تويتر فيديو أثار سخرية كبيرة على القحطاني والتي ظهرت في الفيديو إلى جانب إحدى الفتيات في أحد المطاعم، والتي تطلب منها أن تقترب منها أكثر، ثم تخبرها بأنها تحب ضحكتها، والتي اتضح من خلال التعليقات لاحقًا أنها صديقة ابنتها.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة وحالة من السخرية، بسبب طريقة ظهورهما سويًا وحديث الفتاة وطلبها من القحطاني الاقتراب منها ثم تغزلها بضحكتها بطريقة غريبة، وتمحورت التعليقات حول السخرية من تواجدهما، ووصف لقائهما كأنه "موعد غرامي". فيما علق البعض أن الفحطاني يأست من أن تجد حب حياتها في أحد الرجال لتتجه إلى البنات، ساخرين من طريقة ظهورهما في الفيديو، والذي لا يعرف موعد تصويره أو من هي الفتاة التي ظهرت إلى جانب القحطاني.